إيرادات السبت| "الرجال السري وقصة حب" يتصدران و"الضيف" يتذيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: تشهد السينمات حاليا عرض مجموعة من الأفلام، هي "البدلة"، "جريمة الإيموبيليا"، "عيش حياتك"، "قرمط بيتمرمط"، "ساعة رضا"، "عمر خريستو"، "الضيف"، "122"، "نادي الرجال السري"، "قصة حب". وحققت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر ليلة أمس مبلغ 445 ألفا و5 جنيهات. وجاءت حصيلة الإيرادات، وفقا للموزع محمود الدفراوي، بشباك تذاكر الأربعاء على النحو التالي:

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