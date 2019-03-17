صورة.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد "كريستيانو": "الله يبعد عنكن ولاد الحرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بأول عيد ميلاد لنجلها "كريستيانو، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت سيرين صورة تجمعها بطفلها، وعلقت قائلة: "اليوم صار سنة، ولا فهمان شي ولا عندو فكرة إنو هو كبر سنة!! طفل متحكمة فيه البراءة والفرح وإنشالله كل العمر... الله يحميلي ياك أنت وأختك يا ماما ويبعد عنكن ولاد الحرام".

يذكر أن سيرين عبدالنور تشارك في بطولة مسلسل "الهيبة الحصاد" ويشاركها البطولة تيم حسن، منى واصف، ومن إخراج سامر البرقاوي، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان.

