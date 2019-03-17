الراقصة دينا تؤدي العمرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الراقصة المصرية دينا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لها خلال أدائها مناسك العمرة.

وظهرت دينا، في الصورة برفقة أحد صديقاتها، وعلقت على الصورة ، وحصدت العديد من التعليقات التي دعت لها بقبول العمرة.

وكانت دينا، قد أحيت إحدى الحفلات الفنية برفقة الفنانة الكويتية شمس، ومن بعدها غادرت إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

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دينا تتغيب عن الموسم الرمضاني المقبل، وقالت إن ذلك بسبب قلة الأعمال الفنية التي يتم عرضها على في الشهر الكريم، بينما عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل «نسر الصعيد».

المسلسل من بطولة محمد رمضان وسيد رجب ودرة ووفاء عامر وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

الراقصة المصرية كان آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، والذي شارك به عدد من الفنانين ومن بينهم أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.