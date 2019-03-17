بوسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها مع زينة وياسمين عبدالعزيز.. ويشعلن الأجواء بوصلة رقص.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الفنانة المصرية بوسي حفل كبير لابنها الوحيد “ياسين” احتفالا بعيد ميلاده، بحضور عدد من صديقاتها من الوسط الفني.

الحفل شهد حضور كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنانة زينة، وقد أشعلتا الحفل بوصلة رقص مع بوسي على نغمات الأغاني الشعبية.

كما حضرت الحفل النجمة منى زكي، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، والتقطت صورة مع ياسمين وزينة، وسط أجواء من المرح والانسجام.

وكانت بوسي قد وجهت تهنئة خاصة البنها “ياسين”، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد يا كل عالمي.. كل سنه وانت طيب يا قلب يا روح وعقل وعيون ماما”.

الفنانة المصرية أضافت: “كل سنه وانت في حضني ومعايا، وربنا يخليك ليا واشوفك سندي وضهري في الدنيا ... بحبك أوي”.

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و”ياسين” هو نجل بوسي الوحيد من طليقها وليد محمد عاشور، والذي وصلت الخلافات بينهما إلى ساحات المحاكم.

وكانت محكمة جنح الهرم قد أصدرت حكما على بوسي غيابيا بالسجن 3 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية إصدارها 11 شيكا بدون رصيد.

ويسعى فريق الفنانة المصرية القانوني لتقديم معارضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة على بوسي.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف النزهة كانت قد أصدرت حكما بقبول دعوى المطربة المصرية بوسي وإلغاء حكم حبسها 9 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها، مع تغريمها بمبلغ 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها.