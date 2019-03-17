صابر الرباعي يحتفل بعيد ميلاده الـ52 وسط الجميلات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان التونسي صابر الرباعي بعيد ميلاده في كواليس الحلقة الثانية من مرحلة العروض المباشرة من برنامج اكتشاف المواهب “الزمن الجميل”.

الفنان التونسي فوجئ باحتفال خاص أعده فريق عمل البرنامج له، بمناسبة عيد ميلاده، وأحضروا له قالب تورتة كبير حمل صورته، مما أشعره بسعادة شديدة.

صابر نشر مجموعة صور من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، موجها الشكر لفريق عمل البرنامج، حيث كتب: “شكراً من القلب لأسرة وفريق عمل برنامج #الزمن_الجميل علي الإحتفال بعيد ميلادي بأبوظبي”.

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يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج تتشكل من الفنانة المصرية أنغام، والفنان اللبناني مروان خوري، والفنانة التونسية أسماء لمنور.

وتستمع لجنة تحكيم برنامج “الزمن الجميل” لـ 100 متسابق، لتختار من بينهم عشرة فقط لخوض المنافسات النهائية، حيث تم الإعلان عن بدء تلقي طلبات المشاركة من خلال الموقع الرسمي لتليفزوين أبو ظبي، والبرنامج يأتي بالتعاون مع شبكة قنوات تلفزيون أبو ظبي التابعة لأبو ظبي للإعلام مع مجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي.

والفنان التونسي صابر الرباعي من مواليد 13 مارس عام 1967، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 52 عاما.