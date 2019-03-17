بالفيديو .. "ناسيني ليه" بصوت زوجة تامر حسني

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "ناسيني ليه" للفنان تامر حسني، والذي تخطت نسب مشاهدته الـ 55 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والذي أثنى الجميع سواء من النقّاد أو الجمهور على جمال الإنية وأداء الفنان تامر حسني، نشرت زوجته الفنانة المعتزلة "بسمة بوسيل مقطع للأغنية بصوتها.
قامت بوسيل بنشر الأغنية على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك من خلال عرضها "فيديو كليب" الأغنية الأصلية، وقامت بالغناء على مشاهد الكليب.
حقق المقطع نسب مشاهدة عالية نظرا لصوت بوسيل المليئ بالرومانسية والحنان، الأمر الذي زاد من روعة الإنية الأصلية.
ومازحت بوسيل زوجها تامر حسني قائلة: "عشان ماتبقاش تمشي وتسيب الأستديو مفتوح".
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