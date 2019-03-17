متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شهد يوم الجمعة 15 مارس لسنة 2019، حادث مأساوي دموي في نيوزيلاند، حيث قام مسلح بفتح النار على المصليين في مسجدين مختلفين في نيوزيلاند، وأسفر الحادث الأليم عن وفاة ما يقرب من 50 مصلي وإصابة أكثر من 49 شخص.
وقد حرص العديد من مشاهير هوليوود والمشاهير حول العالم من تقديم التعازي الحارة لأهالي الضحايا وإدانة العمل الإرهابي الأليم، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
وقد شهدت التغريدات شعورهم بالأسى الذي كان واضح وبشدة خلال كلماتهم المؤثرة المنشورة، وفيما يلي سنعرض لك ما تم نشره من قبل المشاهير:
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث مسجدي نيوزيلاند وقتل 90 مسلم .. هذه أراء مشاهير الغرب والعرب الصادمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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