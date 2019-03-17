الكاميرا تحاصر فارس كرم في صوفر

يصوّر النجم اللبناني فارس كرم اليوم الاحد أغنية من ألبومه الغنائي الأخير “44:36”، حيث أختار أغنية “سمع” ليصورها في منطقة “صوفر”.

وكان فارس قد صوّر من الألبوم “بدنا نولعها و حبك برم” مع المخرج هاس غدار، انتاج روتانا.

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من جهة اخرى، صوّر “كرم” حلقة خاصة مع مقدم البرامج النجم هشام حداد لصالح محطة LBCI. لقراءة التفاصيل خاص- فارس كرم “بدو يولعها” مع هشام حداد

نذكر ان “كرم” يسافر الى الولايات المتحدة الاميركية في جولة فنية تشمل عدداً من الولايات تبدأ في 22 آذار/مارس الحالي في شيكاغو. وفي 23 في ديترويت. وفي 29 في سان دييغو. وفي 30 في لوس أنجلوس.

ثم ينتقل “كرم” الى بوسطن حيث يحيي حفلة فنية تاريخ 5 نيسان المقبل، ثم يوم 6 في نيوجرسي، وفي 12 في سان فرانسيسكو. وفي 13 في في هيوستن. وختاماً يوم 20 نيسان في ميامي.