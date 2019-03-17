خاص- وأخيراً ستفعلها باسكال مشعلاني

علم موقع “الخليج 365” ان النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني ستتوجه آخر الشهر الحالي الى تركيا لتصوير كليب اغنيتها الجديدة المصرية “اتعذبت كفاية” في تركيا وذلك تحت إدارة المخرج زياد خوري وانتاج الشركة الرائدة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وفي اتصال لموقعنا مع المخرج زياد خوري لمعرفة بعض تفاصيل التعاون بينه وبين باسكال، أكد ان ألاخيرة ستطل بعدسته بطريقة جديدة جداً وبصورة مختلفة لم تظهر بها من قبل في أي من الاعمال التي سبق ان قدّمتها .

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ورداً على سؤال ان كان التعاون مع باسكال مشعلاني التي لديها باع طويل في عالم الفن سيشكل تحدياً جديداً بالنسبة لخوري؟ اشار الاخير انه لا يعتبر الموضوع تحدياً بل لديه كامل الثقة بالعمل الذي ينجزه. وأكد ان باسكال ستطل بكاميرته بصورة جديدة بسبب المضمون المختلف الذي يعمل عليه.

زياد خوري سبق ان تعاون مع باسكال مشعلاني على صعيد ادارة التصوير ثلاث مرات اثناء تصوير كليباتها السابقة ولكن هذا التعاون هو الأول بينهما على صعيد الاخراج، حيث ستسمح له الفرصة هذه المرة ان يضيف لها كثيراً، فهو يعلم ماذا يليق بها وأين هي مكامن قوتها وكيف هي جهوزيتها للتصوير. ولا شك في أنه سيكون متمكناً اثناء التصوير لأنه يعلم كل هذه التفاصيل وسيكون للكليب وقعه الخاص في عالم الأعمال المصورة خاصة ان جمهور باسكال ينتظر جديدها والصورة المخلتفة التي يعمل عليها “خوري” والإنتاج الضخم لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تجيّر كافة امكاناتها ليبصر العمل النور بشكل كامل من كافة النواحي.

أغنية “تعذبت كفاية” مصرية كلاسيكية، كلمات والحان محمد الرفاعي وانتاج الشركة الرائدة في عالم الاعمال الفنية “لايف ستايلز ستوديوز”.