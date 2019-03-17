تمديد عرض مُسلسل "الطائر المبكر" حتى نهاية الصيف.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع المسلسل التركي "الطائر المبكر" حجز مكانه على الشاشة حتى نهاية الصيف المقبل 2019، فبعدما كان من المقرر أن يتوقف العمل في شهر مايو المقبل، تم تمديده ليُنافس عددا من مسلسلات الصيف والتي تبدأ الشهر المقبل، وذلك بسبب نسبة المشاهدة الكبيرة التي يحققها العمل، أي أن عرض المسلسل سيستمر خلال شهر رمضان وما بعده.

واحتلت الحلقة الـ 34 من المسلسل والتي عُرضت يوم أمس السبت المركز الثالث بين المسلسلات والبرامج التي تُعرض يوم السبت؛ وهو الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لتمديد عرضه حتى الصيف المقبل.

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وينتمي مسلسل "الطائر المبكر" إلى فئة الكوميدي الرومانسي من بطولة جان يامان وديميت أوزدمير، وشهدت حلقة الأمس من العمل عودة قصة الحب بين أبطال "جان" و"سنام" بعد فترة من الخصام؛ الأمر الذي أدى لوجود عدد من المشاهد الرومانسية المميزة والتي يبدو أنها سبب ارتفاع نسبة المشاهدة في حلقة الأمس.

وكشفت بعض المصادر أن النجم التركي تيلان أرلير سينضم للأحداث المقبلة بدور خبير الكيمياء غوكتشا أيتاتش والد بولين، فيما يتوقع الجمهور العديد من المشاهد الرومانسية والأحداث الكوميدية بين بطلي العمل، اللذين يساعد الانسجام بينهما إلى إضفاء رونق خاص للأحداث.