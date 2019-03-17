راشد الماجد بموقف طريف أربكه على المسرح.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان الجماهيري راشد الماجد، لموقف طريف وربما مُحرج على خشبة المسرح في الحفل الذي أحياه في الصالة الخضراء بالخبر ضمن احتفالات المنطقة الشرقية من السعودية، يوم الخميس الماضي.
فقد ظهر الماجد أثناء أدائه لمقطع من أغنية "ساعدني أنساك" وهو شارد الذهن بعض الشيء، وأثناء إكماله للوصلة التالية أسقط المايكروفون بطريقة غير مقصودة، فظهر على وجهه الحرج لكنه استمر في الغناء وسط تصفيق الجماهير، فيما تواصل الحفل بعد ذلك لمدة ساعة دون أن يتأثر بذلك الموقف.
يذكر أن راشد الماجد قدم خلال الحفل عددا كبيرا من أشهر أغنياته التي تفاعل معها جمهوره، أبرزها "وينك حبيبي، وحشتني سواليفك، كذاب، عيد النظر، سر الأعجاب، سقاني، البايع، ماينفع، ابشر من عيوني، المسافر، لربما، اريدك ياعذاب، المحبه، شرطان الذهب، ساعدني انساك، ادري، غمضت عيني، ياشوق، عاش سلمان" .
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