ظافر العابدين وكارمن بصيص بطلا النُسخة العربية من "عروس إسطنبول"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن شركات الإنتاج قررت التخلص من فكرة "الدبلجة" واستغلال نجاح الأعمال غير العربية عن طريق إنتاج نسخة عربية منها.

وبدأت التجربة من خلال مسلسل "ما فيي" بطولة معتصم النهار وفاليري أبي شقرا والمأخوذة قصته عن المسلسل التركي "جسور والجميلة"، فيما كشفت العديد من الأخبار أن قناة ام بي سي بدأت بتصوير مسلسل من إنتاجها، هو عبارة عن النسخة العربية من "عروس إسطنبول" وسيحمل اسم "عروس بيروت".

والمسلسل سيكون من بطولة التونسي ظافر العابدين وستشاركه البطولة اللبنانية كارمن بصيص والتي سبق وأن وقفت أمامه في مسلسل "ليالي أوجيني".

وسيتم تصوير مشاهد المسلسل ما بين بيروت وإسطنبول، وسيكون من إخراج التركي إيمره كاباكوشاك وهو مخرج مسلسل "إشرح أيها البحر الأسود"، وتتولى نادين جابر تحويل النص إلى النسخة العربية.

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ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 100 حلقة مدة الواحدة 42 دقيقة، على أن يتم تمديد عدد الحلقات اعتمادًا على نسبة المشاهدة؛ وهو ما يحدث عادة في المسلسلات التركية.

يُشار إلى أن النجم التونسي ظافر العابدين سيجسد دور بطل العمل والذي صوره النجم التركي أوزجان دينيز، وهو شاب أربعيني يقع في حب فتاة تعمل في الموسيقى ويواجه رفضا من والدته.