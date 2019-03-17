الإثنين.. الوليد بن طلال في حوار استثنائي على روتانا خليجية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

يطل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، في حوار خاص عبر برنامج “في الصورة”، في تمام الساعة العاشرة مساءً ليلة الإثنين، على روتانا خليجية.

ويتناول الحوار، كافة المواضيع التي تُعنى بالشأن السعودي مطروحة على طاولة المناقشة مع الأمير الوليد بن طلال، الذي سيحاوره عبدالله المديفر، في لقاء منتظر على المستوى المحلي، الإقليمي، العالمي.