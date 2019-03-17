فن ومشاهير

الإثنين.. الوليد بن طلال في حوار استثنائي على روتانا خليجية

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع الإثنين.. الوليد بن طلال في حوار استثنائي على روتانا خليجية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

يطل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، في حوار خاص عبر برنامج “في الصورة”، في تمام الساعة العاشرة مساءً ليلة الإثنين، على روتانا خليجية.

ويتناول الحوار، كافة المواضيع التي تُعنى بالشأن السعودي مطروحة على طاولة المناقشة مع الأمير الوليد بن طلال، الذي سيحاوره عبدالله المديفر، في لقاء منتظر على المستوى المحلي، الإقليمي، العالمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإثنين.. الوليد بن طلال في حوار استثنائي على روتانا خليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى