الان تتابع الإثنين.. الوليد بن طلال في حوار استثنائي على روتانا خليجية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
يطل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، في حوار خاص عبر برنامج “في الصورة”، في تمام الساعة العاشرة مساءً ليلة الإثنين، على روتانا خليجية.
ويتناول الحوار، كافة المواضيع التي تُعنى بالشأن السعودي مطروحة على طاولة المناقشة مع الأمير الوليد بن طلال، الذي سيحاوره عبدالله المديفر، في لقاء منتظر على المستوى المحلي، الإقليمي، العالمي.
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