شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يحيى حفل شم النسيم بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هيثم شاكر لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم شم النسيم وأعياد الربيع، يوم السبت الموافق 27 أبريل المقبل، فى إحدى النوادى الكبرى بالمعادى، ومن المقرر أن يقدم هيثم شاكر خلال الحفل أغانى من البومه الجديد والتى يتم طرحها فى الفترة المقبلة، الذى يضم 12 أغنية كاملة.

يذكر أن هيثم يضع حالياً عمليات المكساج واللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد لكى يتمكن من طرحه فى الأسواق خلال الأشهر المقبلة، ومن أغانى الألبوم"ما توصونيش" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"لحقتينى" كلمات نادر عبد الله ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"احنا افترقنا" كلمات رمضان محمد ولحن شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

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كما يتضمن الألبوم أغنية "بحبك لنفسى" لحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بابى مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، و"جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة ولحن تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف ولحن تامر على وتوزيع شريف مكاوى، و"ما تغيبوش" كلمات سلامة على ولحن محمد يحى وتوزيع أحمد إبراهيم، و"مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعى ولحن وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد ولحن أحمد صلاح حسنى وتوزيع أحمد إبراهيم.