شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان عبد الرحيم لـ"الخليج 365": حلمى بكر بقى صاحبى وهقدم أغنية من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم لـ"الخليج 365" إنه سيشارك الملحن الكبير حلمى بكر فى أغنية جديدة من ألحانه، قائلا: "حلمى بكر بقى صاحبى.. زرته إمبارح فى بيته وهيلحن لى أغنية".

ويأتى تعاون شعبولا وحلمى بكر فى الأغنية رغم الخلاف الشهير بينهما إذ ظهرا فى أحد البرامج الغنائية وأخذ بكر يهاجم شعبولا منتقدا اتخاذه لحنًا واحدا فى أغانيه، قائلًا: "اخرج من جلدك وغير لونك، بالأرضية الشعبية اللى أنت عاملها ممكن تنجح، وبطل تقول إييييييه، فى أطفال جالها تخلف"، وفى المقابل مازح شعبولا حلمى بكر وأدى أغنية اختتمها بـ"مش إيييييه".

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وأضاف شعبولا إنه سيحتفل بعيد ميلاده فى 26 مارس الجارى بأحد الكافيهات، وبسؤاله عمن سيدعوه فى تلك الليلة قال مازحًا: "هعزم أحمد عدوية وأى حد تانى هيجى هرجعه".

وطرح الشاعر الغنائى إسلام خليل مؤخرا أغنية جديدة حول حقوق الإنسان والقضاء المصرى العادل، بصوت المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، يرد من خلالها على بعض ادعاءات الجماعات الإرهابية التى تروج الشائعات عن حقوق الإنسان فى مصر للتحريض وزعزعة الاستقرار، يقول فى مطلعها: "يا حقوق الإنسان هنا وفى كل مكان.. من حق الإنسان أنه يعيش فى أمان".