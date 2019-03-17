شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. سيرين عبد النور تحتفل بالعام الأول لطفلها كريستيانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بعيد ميلاد نجلها كريستيانو، الذى أتم عامه الأول، اليوم الأحد، متمنيه له العمر الطويل والسعادة.

ونشرت سيرين، صورة من الاحتفال بطفلها كريستيانو، قائلة: " اليوم أصبح سنة، ولا فهمان شئ ولا عنده فكرة إنه هو كبر سنة طفل متحكمة فيه البراءة والفرح وإن شاء لله كل العمر الله يحميك ليا أنت وأختك ويبعد عنكم أولاد الحرام".

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جدير بالذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور الدرامية مسلسل "قناديل العشاق"، تأليف خلدون قتلان، وإخراج سيف الدين سبيعي.



