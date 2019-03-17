شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة فيفى عبده تكشف آخر تطورات حالة والدتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق انتابت محبى الفنانة فيفي عبده بعدما نشرت بالأمس بوست على انستجرام طالبت فيه متابعيها بالدعاء لها حيث كتبت ""ادعوا لى.. أنا عيانة بموت، ربنا يشفينى ويشفى كل مريض يا رب العالمين آمين".



عزة ووالدتها

الكلمات التى كتبتها فيفى أثارت قلق جمهورها ممن لم يعلم المرض الذى تعانى منه فيفى التى اعتادت التفاعل مع محبيها عبر السوشيال ميديا من وقت لآخر وهى فى أفضل حال، حتى تحدثت إلينا عزة ابنتها من خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 قالت فيها: منذ أربعة أيام تحديداً وهي تعاني – تقصد فيفى- من نزلة برد تفاجئنا من شدتها إلى حد كبير، مما أرهقها بشدة واستلزم منها عدم التمكن من الحركة بسبب تلك النزلة الحادة التى اضطرتها لأخذ أدوية كثيرة بهدف التعافى منها طوال الأربعة أيام الماضية حتي بدأت خلال الساعات الماضية تنكشف تدريجياً".

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عزة نجلة فيفي عبده استكملت تصريحاتها بقولها : "نحمد الله بعد طمأنة الدكتور مؤخراً لنا حيث أكد أنها بدأت تتعافى من المرض".

وبخصوص حالتها النفسية حالياً أوضحت أنها بدأت تتعافى مما مررت به خاصة أنها كانت تشعر بحزن بالغ جراء تلك النزلة التى ألمت بها، وطلبت من الجمهور الدعاء لها".





وأكدت أن البعض كان لديه سوء فهم حاصة أنهم شاهدوا والدتها مؤخراً خلال الأيام الماضية فى برنامج "المشهد"، موضحة أن الحلقة سجلت من فترة قبل مرض والدتها.