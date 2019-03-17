شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد من حفل حماقى الأول بعد العملية الجراحية فى قدمه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد حماقى حفلا غنائيا بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك فى أولى الحفلات التي يحييها عقب أجرائه عملية جراحية دقيقة بقدمه وتركيب شريحة و6 مسامير.

وحضر حماقى قبل الحفل بصحبة مدير أعماله حمدى بدر، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح، مرددا لأغنية "نفسى أبقى جنبه"، تعالت صيحات وهتافات الجمهور ممن رددوا "سلامتك يا حماقى".

حرص حماقى على تحية الجمهور فى بداية الحفل، موجها الشكر لكل من اطمئن عليه، وتزايدت أجواء الإثارة، وترك الحضور مقاعدهم ليلتفوا حول خشبة المسرح ليشاركوه ووصلات الغناء والتفاعل طوال فقرته.

أحيا حماقى الحفل بالكامل وهو جالس على كرسى فوق خشبه المسرح خاصة أنه لا يستطيع التحرك بشكل جيد بسبب العملية الجراحية وحاجته إلى بعض الوقت للتعافى من الإصابة.

غنى حماقى عددا كبيرا من أغانى ألبومه الجديد، منها "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور"، "ليلى"، "من البداية"، "راضينى"، و"يا ستار" و"العمل إيه"، بالإضافة إلى "ما بلاش"، وغيرها.

وكان فى مقدمة الحضور من نجوم الفن والإعلام إلهام شاهين وهانى رمزى وأكرم حسنى ووفاء عامر ورجاء الجداوى وإبراهيم حجازى وأسامة منير ووليد منصور وماجد حسنى وأحمد حميد والشاعر بهاء الدين محمد والشاعر خالد تاج الدين والموسيقار هانى وصفاء جلال وأمل رزق وأمينة وداليا البحيرى وشيماء السباعى.



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