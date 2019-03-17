شكرا لقرائتكم خبر عن هل قررت كاتى بيرى الانفصال عن خطيبها أورلاندو بلوم لأنها أغنى وأشهر منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من استقرار علاقتهما العاطفية إلا أن أورلاندو بلوم وكاتى بيرى وقعا ضحية الشائعات، حيث زعم أحد المواقع أن النجمين اللذين أعلنا خطبتهما منذ عدة أسابيع هم الآن فى طريقهما للانفصال.

إلا أن موقع " جوسيب كوب " وصف ما يتردد بالادعاءات والقصص الملفقة، وذلك بعد أن تواصل الموقع مع مصدر مقرب من النجمين الذى أكد أن الثنائى السعيدين يتسمان بالقوة وأن الفرق بين نجومية كل منهما والحسابات المصرفية لم تخلق أى اضطراب بالعلاقة بل هما متمسكان ببعضهما البعض ودائما يسعوا لدعم علاقتهما.

Advertisements

بدأت الشائعة بنشر موقع "Star" تقرير يؤكد أن كاتى وبلوم المقرر لن يستطيعا الوصول لتاريخ حفل زفافهما وذلك كون هناك صراع خلق بينهما بسبب "الشهرة" وثروة كل منهما، فبالمقارنة بين بلوم و كاتى النجمة الشهيرة هى الأكثر شهرة وثراء.