- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تحتفل بلقب الخالة.. وتنشر صورة ابن شقيقتها: سيكون مشجعا للبارسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية، يارا، بولادة ابن شقيقتها، وباعتبارها "خالة"، مؤكدة على أنه سيكون مشجعا كبيرا لفريق برشلونة الإسبانى، إذ تعرف الفنانة يارا بولعها الشديد بالبارسا، وتشجعيها الدائم للنادى الكبير.
ونشرت يارا صورة للطفل عبر انستجرام، وعلقت :"وصرت خالتو، اسمع كلام خالتك وما تسمعشِ كَلام أُمَّك، قولوا ماشاءالله ابن أختى الحلو، وعلى فكرة كمان برشلونى".
الفنانة يارا
نجل شقيقة الفنانة يارا
وأحيت يارا حفلا غنائيا ضخما فى القرية العالمية بدبى، مطلع مارس الجارى، وأسعد جمهورها بغناء باقة من أجمل أغانيها، التى لاقت نجاحا كبيرا فى الوطن العربى، وزادت من جماهيريتها وشهرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا تحتفل بلقب الخالة.. وتنشر صورة ابن شقيقتها: سيكون مشجعا للبارسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.