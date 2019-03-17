شكرا لقرائتكم خبر عن أسماؤهم منشورة لأول مرة.. إعلان عن استعداد شادية للتمثيل بأسعار مهاودة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما يحلم أى موهوب باليوم الذى يصبح فيها مشهورا، ويبقى عالقا فى ذهنه بعد شهرته تفاصيل وملابسات المرة الأولى التى نشر فيها اسمه فى الصحف، وهكذا الفنانون تظل ذكرى أول مرة نشرت فيها أسماؤهم عالقة فى أذهانهم دائما بكل تفاصيلها.
ولنجوم الزمن الجميل ذكريات خاصة مع نشر أسماؤهم لأول مرة فى الصحف، ومن بين هذه الذكريات ما نشرته مجلة الكواكب فى عدد نادر يرجع تاريخه إلى 16 فبراير 1954 ، حيث نشرت ذكريات النجوم مع أول مرة كتبت فيها اسماؤهم فى الصحف، ومن ذلك ما ذكرته الفنانة شادية عن هذه الذكرى.
وأشارت شادية وقتها إلى أن أول مرة تم فيها نشر اسمها فى الصحف كان فى إحدى المجلات الإسبوعية التى نشرت اسمها تحت صورتها، وقالت إن صاحبة الصورة تقول إن لديها مواهب فى الصوت والغناء والتمثيل وتطلب عملا فى أى فيلم.
وذكرت المجلة أن الفنانة الشابة على استعداد لأن تقوم بأدوار البطولة بأسعار مهاودة جدا.
وأشارت شادية إلى أن محرر المجلة الذى نشر الصورة كان يهدف إلى التريقة عليها ولكنه لم يدرك أنه بذلك قدم لها أكبر خدمة فى حياتها.
وأوضحت شادية للكواكب أن المخرج حلمى رفلة شاهد الصورة وأعجب بها وأسرع بالاتفاق معها على بطولة فيلم "العقل فى أجازة" لتبدأ رحلتها ومشوار نجوميتها.
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