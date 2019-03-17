شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تروج لمعرض والدها الجديد قبل ساعات من افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة حلا شيحة، لمعرض والدها الجديد الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الذى يحتفل بافتتاح معرضه الجديد اليوم الأحد الموافق 17 مارس، وكتبت "حلا": "فى انتظاركم اليوم فى معرض والدى الفنان العظيم أحمد شيحة".

وتشارك حلا شيحة فى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

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