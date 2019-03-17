شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أعمال الفنان الراحل جلال عيسى وحكاية زواجه من صفية العمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل صباح اليوم عن عالمنا الفنان جلال عيسى عن عمر ناهز 82 عام بعد صراع طويل مع المرض الذى بدأ حياته الفنية فى منتصف الخمسينات واستمر إلى عام 2015 ونكشف خلال السطور التالية أهم المعلومات عنه.

- ولد في 17 يوليو1937 وهو أحد لاعبي فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، واكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين ومنحه أولى فرصه فى فيلم "المراهقات" عام 1960 بطولة ماجدة وزيزى مصطفى.

- كان أحد مؤسسى الفرقة القومية للفنون الشعبية كما التحق بالجامعة الأمريكية لعمل دراسات عليا عن فن كتابة السيناريو والدراما.

- شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومن أشهر أدواره التى جسدها شخصية ابن صلاح ذو الفقار فى فيلم "أغلى من حياتى " وقام بتأليف كتاب "خطوات فوق السحاب"، والذى ساعده فى كتابة مقدمته الفنان محمود رضا.

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- قدم عدد من الأدوار السينمائية فى أفلام مثل: "الخطايا" 1962، "معسكر البنات" 1967، "أنف وثلاث عيون" 1972، "الحب قبل الخبز أحيانا" 1977، وغيرها وقدم البطولة المطلقة مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في "الاعتراف" عام 1965





- أحد المؤسسين للفرقة القومية للفنون الشعبية التى أنشأها وزير الثقافة الفنان ثروت عكاشة.

- كان متزوجًا من الفنانة صفية العمرى، وأنجب منها ولدين (وليد وأحمد). تزوج من الفنانة صفية العمرى، وأنجبا ولدين هما وليد وأحمد، ولكنها لم تكمل حياتها معه وانفصلا منذ سنوات ويرجع إليه الفضل فى إقحامها مجال التمثيل وبعد شهر واحد من انفصاله عنها تزوج من سيدة أخرى وأنجب منها ابنه الثالث "محمود" .





- آخر أعماله فيلم "شد أجزاء" مع محمد رمضان في عام 2015، بعد ابتعاد 5 سنوات، وقدم قبلها مسلسل "ملكة فى المنفى" عام 2010 مع نادية الجندى.