صورة.. سيرين عبد النور تحفل بعيد ميلاد "كريستيانو": "الله يبعد عنكن ولاد الحرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بأول عيد ميلاد لنجلها "كريستيانو، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت سيرين صورة تجمعها بطفلها، وعلقت قائلة: "اليوم صار سنة، ولا فهمان شي ولا عندو فكرة انو هو كبر سنة!! طفل متحكمة فيه البراءة والفرح وانشالله كل العمر... الله يحميلي ياك انت واختك يا ماما ويبعد عنكن ولاد الحرام".

يذكر أن سيرين عبد النور تشارك في بطولة مسلسل ""الهيبة الحصاد" ويشاركها البطولة تيم حسن، منى واصف، ومن إخراج سامر البرقاوي، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان.

