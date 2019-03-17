محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: اعربت المطربة يارا عن سعادتها باستقبال شقيقتها مولود جديد، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور" إنستجرام". ونشرت يارا صورة المولود وكتب: " أسمع كلام خالتك ومتسمعش كلام أمك، قولوا مشاء الله ابن اختي الحلو وعلى فكرة برشلوني". آخر أعمال المطربة يارا أغنيتها "ما تهمون" من ألحان أحمد العنزي، وتوزيع جان ماري رياشي، والكليب من إخراج جيل الغبري.



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كانت هذه تفاصيل خبر صورة... يارا تحتفل بمولود جديد "اسمع كلام خالتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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