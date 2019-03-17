‎بين موافقة الرقابة والتحرك القانوني لمخرجة الفيلم.. طرح بوستر "اللعبة الأمريكاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

استعدادًا لعرض فيلمها "اللعبة الأمريكاني" طرحت المنتجة ناهد فريد شوقي البوستر الدعائي للعمل، والذي يحمل اسم مصطفى محمد مخرجًا والراحل مدحت السباعي مؤلفًا.

واستبعدت اسم المخرجة إيناس سيف التي دخلت معها في نزاع قضائي مؤخرًا بعد اعتراضها على تدخلات المنتجة.

ومع تردد أنباء عن عرض الفيلم يوم 26 مارس الحالي، قال الخبير القانوني حسام لطفي (محامي المخرجة) في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فوجئنا بما يحدث، وأرسلنا إخطارات إلى الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن السينمائية، بالإضافة إلى اتخاذ باقي الإجراءات القانونية لمنع عرض الفيلم، لأنه لا يصلح للعرض وفقا لما تؤكده المخرجة التي تعتبر شريكة في العمل مع مؤلفه ومؤلف الموسيقى التصويرية، وفقا للقانون 83 لسنة 2003 ".

Advertisements

وردًا على سؤال "الخليج 365" عن حقيقة حصول الفيلم على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية، أجاب د. خالد عبدالجليل (رئيس جهاز الرقابة): "نعم، تم منح العمل تصريحًا بالعرض".

وعقب المحامي حسام لطفي: "لا يجوز التصريح بالعرض دون الحصول عل موافقة المخرجة العضو في نقابة المهن السينمائية، فاللجنة التي شكلت من النقابة أدانت إسناد الفيلم للمخرج الذي يتواجد اسمه بالدعاية مصطفى محمد، لمخالفة ذلك بنود العقد".

"اللعبة الأمريكاني" تأليف مدحت السباعي، بطولة ناهد السباعي، أحمد فهمي، داليا البحيري، بيومي فؤاد، أيمن القيسوني، شيماء سيف، وإخراج إيناس سيف.