أول تعليق من صفية العمري على رحيل طليقها الفنان جلال عيسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة صفية العمري إنها حزينة على رحيل طليقها الفنان جلال عيسى.

وأوضحت في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها "مقهورة" على رحيله، وتابعت: "أدعو الله أن يرحم أبو أولادي ويسكنه فسيح جناته، فنحن بيننا عشرة طويلة".

وأكدت أنها لن تتمكن من حضور العزاء غدًا، الذي يقام في مسجد المحروسة، بالمهندسين، لارتباطها بسفر لن تستطيع إلغاءه.

وتوفي الفنان جلال عيسى، مساء أمس، بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز 82 عاما، وشيع جثمانه صباح اليوم، إلى مقابر أسرته.