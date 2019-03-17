محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قالت الفنانة صفية العمري إنها حزينة على رحيل طليقها الفنان جلال عيسى.
وأوضحت في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها "مقهورة" على رحيله، وتابعت: "أدعو الله أن يرحم أبو أولادي ويسكنه فسيح جناته، فنحن بيننا عشرة طويلة".
وأكدت أنها لن تتمكن من حضور العزاء غدًا، الذي يقام في مسجد المحروسة، بالمهندسين، لارتباطها بسفر لن تستطيع إلغاءه.
وتوفي الفنان جلال عيسى، مساء أمس، بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز 82 عاما، وشيع جثمانه صباح اليوم، إلى مقابر أسرته.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من صفية العمري على رحيل طليقها الفنان جلال عيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.