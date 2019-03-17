بعد وصوله القاهرة.. مايك تايسون يزور الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

زار النجم مايك تايسون، صباح اليوم الأحد، أهرامات الجيزة، على هامش وجوده في مصر للمشاركة في فيلم "حملة فرعون".

ووصل تايسون، مساء أمس، إلى مطار القاهرة، واستقبله الفنان محمد لطفي، الذي أوضح لـ"الخليج 365" أن تايسون الذي يشارك لأول مرة في السينما المصرية والعربية يمثل إضافة قوية للعمل.

وفيما رفض لطفي الإفصاح عن تفاصيل دور "تايسون" في الفيلم الجديد، أوضح أن الملاكم العالمي سيبدأ تصوير دوره في الفيلم خلال الأيام المقبلة، وأن عددًا من المشاهد ستجمعهما سويًا.