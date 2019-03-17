محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تداولت مواقع التواصل فيديو من عيد ميلاد نجل المطربة بوسي، الذي احتفلت به، أمس السبت.
وظهر في الفيديو رقص بوسي وياسمين عبد العزيز وزينة، على إحدى أغاني الفنان محمود الليثي.
ونشرت بوسي، أمس، صورة لها برفقة نجلها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد، وكل سنة وأنت طيب يا قلب يا روح وعقل وعيون ماما، كل سنه وأنت في حضني ومعايا وربنا يخليك ليا وأشوفك سندي وضهري في الدنيا بحبك
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رقص زينة وياسمين عبد العزيز في عيد ميلاد نجل بوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.