فيديو| رقص زينة وياسمين عبد العزيز في عيد ميلاد نجل بوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تداولت مواقع التواصل فيديو من عيد ميلاد نجل المطربة بوسي، الذي احتفلت به، أمس السبت.

وظهر في الفيديو رقص بوسي وياسمين عبد العزيز وزينة، على إحدى أغاني الفنان محمود الليثي.

ونشرت بوسي، أمس، صورة لها برفقة نجلها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد، وكل سنة وأنت طيب يا قلب يا روح وعقل وعيون ماما، كل سنه وأنت في حضني ومعايا وربنا يخليك ليا وأشوفك سندي وضهري في الدنيا بحبك