شاهد: طفلة سعودية تشعل مسرح عرب غوت تالنت بعرض خفة أصاب الحكام بالصدمة

استطاعت طفلة سعودية أن تشعل مسرح Arabs Got Talent بعرض خفة، أصاب حكام البرنامج بالصدمة من جراء ما شاهدوه ولم يصدقوه.

حيث كشفت الطفلة السعودية في بداية فقرتها في Arabs Got Talent، أنها بصدد تقديم عرض خفة مع عروستها، وصعدت على المسرح ومعها صندوق كبير خشبي وضعت فيه دميتها الصغيرة، ولكن المفاجأة أنها عندما فتحت الصندوق خرجت منه طفلة تشبهها وترتدي نفس فستانها.

لجنة تحكيم عرب غوت تالنت أصيبت بالصدمة من جراء الموقف، لم يتوقعوا أن تخرج فتاة حقيقة من الصندوق، ليتضح أن هذه الفتاة هي شقيقتها وتقدمان سوياً عروض خفة.

حصلت المتسابقتان ليال وضي بـ 3 نعم عن جدارة، إلا أن الفنان أحمد حلمي ظل في حالة صدمة من جراء العرض الذي لم يستوعبه حتى انتهي وغادرا الفتاتين المسرح.

الجدير بالذكر أن اليوم الحلقة الخامسة من عرب غوت تالنت، وهي الحلقة الأخيرة من تجارب الأداء، على أن يتأهل المتسابقين إلى مرحلة التصفية المقبلة.