تعرضت المطربة اليمنية بلقيس فتحي لموقف مفاجئ وتلقائي أمام جمهورها، إذ فاجئها زوجها بالظهور على المسرح في نهاية وصلتها الغنائية . وكانت بلقيس تحي حفل في دبي بالقرية العالمية حضره الآلاف من جمهورها ، وبدت عليها علامات السعادة حين رأت زوجها فيما أخذ الجمهور في الهتاف فرحاً بمظهرهما الرومانسي.

كما شهد الحفل موقف أثار تفاؤل بلقيس، حيث سقطت الأمطار بمجرد إطلالها على الجمهور مما جعلها تعلن إشارة الخير وأظهرت سعادتها بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رد فعل بلقيس فتحي بعد ظهور زوجها المفاجئ أثناء غنائها على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.