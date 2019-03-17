السينما تستقبل رولِم.. أول فيلم درامي سعودي

بدأت صالات السينما السعودية عرض فيلم «رولم» أول فيلم درامي سعودي للمرة الأولى، (الخميس) الماضي، فيما تدور أحداث الفيلم في 90 دقيقة، حول شخصية مخرج شاب، يؤديها الممثل السعودي خالد يسلم، يحاول بعد تخرجه من قسم صناعة الأفلام بالجامعة إخراج فيلم عن مدينته المحبوبة، بيد أنه يواجه العديد من الصعوبات، إلى أن يقابل العم فريد (شاهر القرشي) وهو أحد صانعي الأفلام في حقبة السبعينات، ليبدآ معاً رحلة تحقيق حلمهما.

من جهته، أكد مخرج الفيلم عبدالإله القرشي أن العمل على الفيلم استغرق 3 أعوام، بين كتابة السيناريو واختيار الإبطال والمونتاج، مستدركا أن جميع مشاهد الفيلم صّورت في مدينة جدة خلال 30 يوما فقط. ووصف القرشي تجربته السينمائية بالممتازة، لاسيما أن صناعة السينما حول العالم ليست بالمهمة السهلة، مضيفا: رغم كل الصغوبات التي واجهتني وفريق العمل فإنها طبيعية كونها أول تجربة في زمان ومكان حديثي عهد بالسينما.

وعن معنى كلمة «رولم» وسبب اختيارها، أوضح القرشي أنها تلفظ بكسر (اللام) مقتبسة من كلمة ROLL FILM وهي كلمة تقال لتشغيل الكاميرات قبل الأكشن، مبيّناً أنّ الإسقاط في اختيار الاسم جاء للتأكيد على أنّ الكاميرات في السعودية ما زالت تعمل، وأنّ تأثّره بالمخرج يوسف شاهين الذي كان دائماً يردّد هذه الكلمة كان أحد أسباب اختيار الاسم الذي تناسب مع قصته. بينما تحفظ القرشي على نجاح التجربة من عدمها، مؤكدا أنها ستأتي بعد عرضه على الشاشات، عبر قياس رد فعل الجمهور وشباك التذاكر. أما عن طموحاته، فقال القرشي: «أرجو أن يأتي الوقت الذي أرى 100 فيلم سعودي تعرض في شاشات السينما، وهذا ليس بالأمر الصّعب فنحن لدينا الإمكانات التي تمكّننا من صناعة سينما دولية مطروحة للمنافسة».