بالصور.. إدوارد من كواليس "ولد الغلابة"

نشر الفنان إدوارد مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "إدوارد" على الصور قائلاً:" مع القمرين إنجي المقدم و هبة مجدي من كواليس ولد الغلابة". و هبة مجدي من كواليس ولد الغلابة". تدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضط للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للاتجار في المخدرات. المسلسل من إخراج: محمد سامي، وتأليف: أيمن سلامة. Advertisements

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