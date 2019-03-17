شاهد.. سلمى أبو ضيف خلف الكواليس

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "أبو ضيف" على الصورة قائلة: "خلف الكواليس"، وتفاعل جمهورها مع الصورة بالعديد من التعليقات، وإحدى هذه "جميلة.. رقي وشياكة وجمال". الكواليس"، وتفاعل جمهورها مع الصورة بالعديد من التعليقات، وإحدى هذه "جميلة.. رقي وشياكة وجمال". ويذكر أن آخر أعمال "أبو ضيف"، مسلسل " طلعت روحي "، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم "إنجي وجدان، نيكولا معوض، ميار الغيطي، تامر فرج ". Advertisements المسلسل من إخراج: رامي رزق الله، تأليف: شريف بدر الدين.

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