لجين عمران تطل بالأبيض

نشرت الإعلامية لجين عمران، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "عمران" على الصورة قائلة: "من أجمل نعم الله علينا.. يوم آخر جديد في حياتنا..و نحن بصحة وأمان فالحمد لله على كرمه.. صباحكم نعم الله علينا.. يوم آخر جديد في حياتنا..و نحن بصحة وأمان فالحمد لله على كرمه.. صباحكمسلام..صباحكم أمن و أمان". والجدير بالذكر أن احتفلت الإعلامية لجين عمران مؤخرا بزفاف ابنتها للمرة الثانية بحفل ضخم بـ دبي ودعت فيه كل صديقاتها، وتألقت أم العروس بفستان من اللون الأسود.

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