محمد سامي يواصل تصوير "ولد الغلابة" ليلحق بالسباق الرمضاني

يواصل المخرج محمد سامي، تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد "ولد الغلابة"، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل. ويشار إلى أن "ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى إطار رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدىالمدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للاتجار في المخدرات. ويذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإدوارد وإنجي المقدم وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

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