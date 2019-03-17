نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
تفاعل جمهوره مع الصورة بالعديد من التعليقات، أبرزها "توصل بالسلامة، إجازة سعيدة، ربنا يسعدك ويوفقك".
يذكر أن آخر أعمال "الشرنوبي" ألبوم "زي الفصولالأربعة"، الذي طرحه منذ أيام، ولاقى إعجاب الجمهور بشكل كبير، وضم الألبوم 10 أغنيات "خلانى بعدت"، "عادى وبراحتك"، "بقوى قلبى"، "صبح الصباح" و"البنت اللي انت بتحلم بيها"، بجانب "مفيش داعى"،
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح ألبومه الجديد.. الشرنوبي يطير إلى باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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