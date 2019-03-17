بعد نجاح ألبومه الجديد.. الشرنوبي يطير إلى باريس

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تفاعل جمهوره مع الصورة بالعديد من التعليقات، أبرزها "توصل بالسلامة، إجازة سعيدة، ربنا يسعدك ويوفقك".

يذكر أن آخر أعمال "الشرنوبي" ألبوم "زي الفصول

الأربعة"، الذي طرحه منذ أيام، ولاقى إعجاب الجمهور بشكل كبير، وضم الألبوم 10 أغنيات "خلانى بعدت"، "عادى وبراحتك"، "بقوى قلبى"، "صبح الصباح" و"البنت اللي انت بتحلم بيها"، بجانب "مفيش داعى"،"زي العادة"، "نقول مبروك" و"حتة من الخيال" و"زي الفصول الأربعة"، مع غنائه خلال الألبوم بكلمات أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، وألحان إيهاب عبدالواحد وتامر علي، توزيع أحمد إبراهيم وتميم وشريف مكاوى.