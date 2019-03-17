المخرج أحمد النحاس يعلن وفاة فنان مشهور

أعلن المخرج أحمد النحاس، خبر وفاة الفنان جلال عيسى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب "النحاس" عبر صفحته قائلًا: "إنهالعمر وأمر الله.. ولكن الفراق صعب للأصدقاء، منذ أن تقابلنا للمرة الأولى في فيلم "الطائرة المفقودة"، إلى أن
يذكر أن الفنان جلال عيسى كان متزوجًا من الفنان صفية العمرى، وأنجبا ولدين هما وليد وأحمد، ولكنها لم تكمل حياتها معه، وانفصلا منذ سنوات.
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