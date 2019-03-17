ناهد السباعي تواصل "الزوجة 18" لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة ناهد السباعي تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "الزوجة 18" الذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي يتورط رجل أعمال شاب في مشكلات كثيرة بسبب تعدد زيجاته.

ويذكر أن "الزوجة 18" تأليف: ورشة كتاب تحت إشراف أمين جمال، إخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة حسن الرداد، هايدي كرم، ناهد السباعي، شيماء سيف، محمود الليثي، محمود البزاوي، وإيناس كامل.