شاهد.. دينا بملابس الإحرام لتأدية مناسك العمرة

نشرت الفنانة دينا صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "دينا" على الصورة قائلة: "صباح الخير"، والجمهور يرد: ربنا يتقبل منك بإذن الله ويهدينا كلنا". ربنا يتقبل منك بإذن الله ويهدينا كلنا". يذكر أن آخر أعمال "دينا" مسلسل "نسر الصعيد"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، أبرزهم "محمد رمضان، وفاء عامر، درة، سيد رجب". المسلسل إنتاج مدحت العدل، إخراج ياسر سامي.

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