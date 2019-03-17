شاهد.. حلا شيحة تتألق بعد خلعها الحجاب

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "شيحة" على الصورة قائلة: "ما دمت تنوي الخير.. فأنت بخير.. صباح الخير عليكم". الخير.. فأنت بخير.. صباح الخير عليكم". والجدير بالذكر أن "شيحة" تشارك الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم، من تأليف: عبدالرحيم كمال، وإخراج: إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.

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