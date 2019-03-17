كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدوراد وهبة مجدي بالزي الصعيدي لأول مرة في "ولد الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواصل الفنان ادوارد تصوير باقي مشاهده في مسلسل "ولد الغلابة" الذي يلعب فيه دور رجل صعيدي لأول مرة، حيث أنه يجسد دور شقيق الفنان أحمد السقا، وظهر ادوارد خلال التصوير وهو يرتدي "الزي الصعيدي".
مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإدوارد وانجي المقدم وهبه مجدي وتأليف أيمن سلامة واخراج محمد سامي.
من ناحية أخري يعيش إدوارد، حالة من النشاط الفني بمشاركته في مسلسل ياسمين صبري والمقرر طرحه في مسلسل رمضان المقبل بالإضافة الي "ولد الغلابة".