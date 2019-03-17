المطرب مصطفى محفوظ يحتفل بعقيقة مولوده بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الملحن والمطرب المصري مصطفى محفوظ بعقيقه مولوده، والذي أطلق عليه اسم “يحيي”، وذلك بأحد المطاعم الكبرى في الشيخ زايد.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان رامي صبري، والفنان كريم محسن وزوجته، والفنان إسلام جمال، والفنان إيساف، والفنان محمد شاهين، والفنان نادر نور، والملحن مدين، والشاعر وليد الغزالي.

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كما حضرت الفنانة إيناس النجار وشقيقتها سوار، والمقدم وليد عباس، ومصطفى مرتضى، كيمو العبد، والفنانة هبة عبدالحكيم، والملحن مودى سعيد، وأحمد علاء الدين، والموزع الموسيقي زوووم، وكابتن أحمد سمير فرج، وصابرين الحضري، وغيرهم.

مصطفى محفوظ استغل الحفل وفاجأ صديقه الفنان رامي صبري بالاحتفال بعيد ميلاده، وقاموا بتقطيع تورتة أحضرها خصيصا له، وسط أجواء من المرح والسعادة.

وكان المطرب والملحن مصطفى محفوظ قد احتفل زواجه من دنيا، ابنة رجل الأعمال أحمد القماش، في عام 2015، وأقيم حفل الزفاف في مدينة الإسكندرية، داخل أحد الفنادق في حي المعمورة، بحضور أهل العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.