ماجد الكدواني يشارك في «بره المنهج»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الفنان المصري ماجد الكدواني، للمشاركة في بطولة الفيلم السينمائي الجديد، والذي يحمل اسم “بره المنهج” الذي يجري التحضير له خلال الفترة الحالية.
والفيلم من تأليف خالد دياب ويُخرجه عمرو سلامة الذي يتعاون مع “الكدواني” في غالبية أعماله السينمائية. فيما يجري في الوقت الراهن التعاقد مع باقي فريق العمل تمهيداً لعرضه خلال موسم الصيف القادم 2019.
وكانت أخر أعمال ماجد الكدواني المشاركة في بطولة فيلم “رجالة حمزه” مع الفنان محمد رمضان الذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية.
وكان الفنان المصري ماجد الكدواني، فد كشف في تصريحات صحفية عن الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية، وكشف عن نصيحة الزعيم عادل إمام له، التي وصفها بأنها غيرت حياته وأخرجته من مرحلة الياس التي كان يعيشها في تلك الفترة.
الكدواني كشف، خلال استضافته في برنامج “ليل داخلى” تقديم الكاتب أحمد مراد، على راديو “إينرجى”، تفاصيل مكالمة عادل إمام له، قائلا: “هناك مكالمة هاتفية من عادل إمام لا أنساها، هذه المكالمة غيرت حياتى، لم أعمل معه من قبل ولم أكن حتى أعرف رقم هاتفه”.
وأضاف الكدواني: لقد فوجئت به يتحدث إلى فى فترة يأسى ويقول “مثل بس وخلى السوق يحطك فى المكان اللى هو عايز يحطك فيه، ملكش دعوة بقاعات وإيرادات” ومنذ هذه المكالمة اتخذت قرارا بألا أقبل أى عمل لا يلمس قلبى.
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