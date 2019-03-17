بعد العملية الجراحية، محمد حماقي يسرق الانظار ويغني على كرسي

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على المشاركة في حفل النجم محمد حماقي الذي اقيم عن انجازات الدولة داخل فندق تريمف والذي يعد أولى السهرات التي يحييها عقب أجرائه عملية جراحية دقيقة بقدمه وتركيب شريحة و٦ مسامير .

حضر “حماقي” بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددًا لأغنية “نفسي ابقي جنيه” جالسًا على مقعد تعالت صيحات وهتافات الإعجاب ممن رددوا “سلامتك يا حماقي”.

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وحرص “حماقي” على تحية الجمهور في بداية فقرته قائلاً: “الحقيقة انا في مش في احسن حالاتي لكن ما كنش ينفع اتأخر عليكم في مناسبة زي عن انجازات الدولة”. ووجه الشكر لكل من قاموا بالاطمئنان عليه خلال فقرته وتزايدت أجواء الإثارة وترك الحضور مقاعدهم ليلتفوا حول خشبة المسرح ليشاركوه ووصلات الغناء والتفاعل طوال فقرته.

وتألق “حماقي” بعدد كبير من اغاني البومه الجديد منها “كل يوم من ده” اغنية ال “هيد”و” يزلزل “، و “صور”، “ليلي”، “من البداية”، “راضيني” و”يا ستار” والعمل ايه”، بالإضافة إلى “ما بلاش”، وغيرها التي أشعلت وصلات الرقص حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

يتزامن الحفل مع إفتتاح فندق تريمف لاكشري وكان في مقدمة الحضور من نجوم الفن والإعلام هاني رمزي ورجاء الجداوي والهام شاهين وفاء عامر وابراهيم حجازي واسامة منير وأكرم حسني ووليد منصور وماجد حسني واحمد حميد ووالشاعر بهاء الدين محمد والشاعر خالد تاج الدين والموسيقار هاني وصفاء جلال وأمل رزق وامينة وداليا البحيري وشيماء السباعي وغيرهم.

الحفل تميز بأجواء الفخامة والرقي والاضخم من حيث الحضور والتنظيم لدير جست ووليد منصور.