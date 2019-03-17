محمد حماقي يغني جالساً في أول حفلاته بعد الجراحة

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أحيا الفنان محمد حماقي أولى حفلاته عقب العملية الجراحية التي خضع لها وقام على اثرها بتركيب شرائح في قدمه بعد اصابته اثناء لعب كرة القدم، حيث جلس حماقي على كرسي وقام بالغناء بسبب عدم قدرته على الوقوف بناءاً على تعليمات الاطباء.

واقيم الحفل بمناسبة افتتاح أحد الفنادق، حيث قدم حماقي اغنيته الاولى "نفسي ابقى جنبه" وسط تصفيق حاد من الحضور الذين كرروا هتافات "بنحبك يا حماقي"، و"سلامتك يا حماقي"، ليبدأ بعدها في الحديث مؤكداً على انه بالرغم من كونه ليس في افضل حالاته إلا أنه لم يكن يرغب في التأخر عليهم

ووجه حماقي الشكر لمن قاموا بالسؤال عنه والدعاء له بالشفاء مؤكداً على انه في حالة صحية افضل بالوقت الحالي لينطلق بالغناء على مدار اكثر من ساعة بأغانيه المميزة.

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