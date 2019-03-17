فيفي عبده طريحة الفراش وتستنجد بجمهورها عبر إنستغرام

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: طلبت الفنانة فيفي عبده من جمهورها الدعاء لها لإجتياز أزمتها الصحية الحالية عبر حسابها على إنستغرام.

‏وكتبت الراقصة والممثلة المصرية تقول "إدعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين"، فيما ارفقت التدوينة بصورة لايات قرانية لدرء الحسد.

وعلمت "الخليج 365" ان فيفي تعاني من نزلة برد حادة بعدما اصيبت بانتكاسة صحية عقب تعافيها من اثار البرد قبل يومين وهو ما جعلها لا تلازم المنزل وتقضي غالبية اليوم نائمة في سريرها فيما تتابع حالتها مع طبيبها الخاص الذي يقوم بزيارتها في المنزل.

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