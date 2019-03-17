لبلبة : لم أفكر في تقليد عادل إمام وإستفدت من حضور دورات مهرجان كان 

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قالت الفنانة القديرة لبلبة أنها لم تفكر في تقليد الفنان عادل إمام بالرغم من علاقة الصداقة الكبيرة التي تجمع بينهما مشيرة إلى أنها عاشت معه أكثر مما عاشت مع أسرتها وتربطه به علاقة وطيدة للغاية ولا تنسى له ما قام به عند وفاة والدتها ومساندته لها برفقة زملاءها.

وأضافت لبلبة خلال ندوة تكريمها في مهرجان الاقصر للسينما الافريقية بنسخته الثامنة أنها قامت بتقليد السيدة أم كلثوم مرة واحدة فقط في حياتها عندما كان عمرها 7 سنوات مشيرة إلى أن الفنانة نجاة الصغيرة هي الوحيدة التي تضايقت من تقليدها حيث قامت بتقليدها في حفلة كانت ستغني فيها بعدها وهو ما تسبب في ضحك الجمهور عندما قامت بنفس الحركات التي قدمتها كمقلدة لها ومن ثم توقفت عن تقليدها.

وحول رصيدها الغنائي، قالت لبلبة أنها قدمت 286 اغنية لدرجة أن جواز السفر الخاص بها كان يكتب عليه مغنية وممثلة، مشيرة إلى أنها قدمت أغاني عديدة استمتعت بها.

وعن علاقتها بالمهرجانات السينمائية قالت لبلبة أنها حضرت 18 دورة من مهرجان كان السينمائي الدولي حيث كانت تحرص على تخصيص وقتها بالكامل خلال فترة انعقاد المهرجان ليكون من أجل مشاهدة الافلام ولا تنجذب للتسوق مشيرة إلى أنها في كل مرة كانت تشاهد نحو 40 فيلم سينمائي الأمر الذي منحها فرصة مشاهدة ومتابعة اعداد كبيرة من الافلام ساهمت في جعلها تقوم بتنويع ادوارها.

وأكدت أن هذه الفترة من حياتها ساعدتها على تقديم نفسها بشكل جيد للجمهور خاصة وفي اعمال مهمة مثل "ضد الحكومة" على سبيل المثال، مشيرة إلى أنها كانت تسافر على نفقتها الشخصية لكنها استفادت فنياً كثيراً وتغيرت طريقة وشكل الادوار التي تقدمها بناءً على متابعتها للأعمال المشاركة في المهرجان.

وتطرقت لبلبة في حديثها إلى بدايتها الفنية منذ الطفولة عندما بدأت العمل كطفلة مشيرة إلى أن أول أجر تقاضته كان 100 جنيه وهو أجرها في فيلم "حبيبتي يا سوسو" الذي اشتركت فيه بتشجيع من والدتها.



