شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إيمي ابنه جنيفر لوبيز تقدم إحدي اغنيات والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أن تستعيد ذكرياتها على طريقتها الخاصة، فقد نشرت النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو قصير تم تصويره منذ عدة سنوات ظهرت فيه طفليها التوأم، فكانت ابنتها ايمى تغنى "Feel the Light" بينما كان ابنها ماكس يرقص. وأشار موقع "جاست جيرد" أن النجمة الشهيرة وجدت مقطع الفيديو علي احدي هواتفها خلال الـ WEEKEND. Advertisements يذكر أن إيمى وماكس هما الآن يبلغا 11 عاما، ويشعران بحالة استقرار عائلية بعد ارتباط والدتهما جنيفر لوبيز بخطيبها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز.

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