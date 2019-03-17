شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة جديدة لـ حلا شيحة بعد خلعها الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة حلا شيحة، فى أول جلسة تصوير لها، بعد أن خلعت الحجاب فى شهر أغسطس الماضى، وأطلت على محبيها ومتابعيها بصورة من الفوتوسيشن، واعتمدت اللون الأبيض فى ملابسها.

وتشارك حلا شيحة فى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.



